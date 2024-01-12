И не друг, и не враг, а так: Выяснилось, поможет ли Пугачёва Киркорову в случае его бегства

Экс-продюсер Лепса Кобылянский рассказал, может ли сбежавшая артистка повлиять на судьбу Филиппа КиркороваВ конце декабря Филипп Киркоров посетил скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой, после чего с ним стали разрывать контракты и вырезать из шоу.