И не друг, и не враг, а так: Выяснилось, поможет ли Пугачёва Киркорову в случае его бегства

Экс-продюсер Лепса Кобылянский рассказал, может ли сбежавшая артистка повлиять на судьбу Филиппа КиркороваВ конце декабря Филипп Киркоров посетил скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой, после чего с ним стали разрывать контракты и вырезать из шоу.
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