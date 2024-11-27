Болтон опасается за судьбу Украину после ударов американскими ракетами по РФ

Разрешение бить американскими дальнобойными ракетами по российским тылам, которое дал уходящий президент Джо Байден, усложнит поиск компромиссов между Россией и Украиной при каденции нового главы государства Дональда Трампа.
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