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«Почувствовал, как пуля прилетела мне в спину», – мысли подростков, спасавших людей в «Крокусе» во время трагедии

«Почувствовал, как пуля прилетела мне в спину», – мысли подростков, спасавших людей в «Крокусе» во время трагедии

Россияне до сих пор не могут прийти в себя после трагедии в «Крокусе». В результате теракта погибло около 150 человек, в числе жертв были и дети.

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