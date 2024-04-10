«Почувствовал, как пуля прилетела мне в спину», – мысли подростков, спасавших людей в «Крокусе» во время трагедии

Россияне до сих пор не могут прийти в себя после трагедии в «Крокусе». В результате теракта погибло около 150 человек, в числе жертв были и дети.
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