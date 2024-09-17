В Новосибирске свинья Марта отдала свое сердце ради науки

Данный аппарат будет представлять собой небольшой модуль весом до 5 кг, который сможет перенести один человек, поделился с журналистами научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Максим Жульков.
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