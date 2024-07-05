Губернатор ЯНАО Артюхов не стал комментировать арест бывшего мэра Нового Уренгоя на встрече с его сменщиком

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не стал комментировать арест бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова на встрече с его сменщиком Антоном Колодиным, который сейчас исполняет обязанности главы крупнейшего города на Ямале.
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