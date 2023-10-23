Житель Салехарда в результате телефонного мошенничества потерял более 2 млн рублей

19 октября 54-летный местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, 16 октября неизвестный позвонил ему, представившись сотрудником силовых структур.
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