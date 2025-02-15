На коллегии Гостехнадзора РТ предложили усилить контроль за управлением самоходной техникой

Самоходных машин, таких как квадроциклы и снегоходы, в нашей жизни становится всё больше. Их приобретают не только организации, но всё чаще и обычные люди, забывая, что управление самоходной техникой требует особых знаний и навыков, и позволяя управлять такими машинами даже детям.
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