Не дали «Оскар» за «Барби»: Райан Гослинг возмущен пренебрежением к Марго Робби

Актер раскритиковал киноакадемию Райан Гослинг и Марго Робби Globallookpress.com/Fred Duval 43-летний Райан Гослинг был номинирован на престижную премию за лучшую мужскую роль второго плана за роль Кена в фильме «Барби».
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