Ровно в 12:00 по московскому времени 27 апреля 2025 года военные корреспонденты подтвердили полное возвращение Курской области под…Сообщение Курская битва-2025: Как ВС РФ завершили девятимесячное противостояние с ВСУ появились сначала на Ежедневные новости.