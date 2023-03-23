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Дания пригласила Nord Stream 2 AG поучаствовать в подъеме найденного рядом с «СП» предмета

Дания пригласила Nord Stream 2 AG поучаствовать в подъеме найденного рядом с «СП» предмета

Энергетическое агентство Дании направило компании Nord Stream 2 AG, выполняющей функции оператора газопровода «Северный поток», приглашение поучаствовать в операции по извлечению неизвестного объекта, который был обнаружен вблизи трубопровода.

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