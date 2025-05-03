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Зеленского обвинили в шантаже: с заявлением выступила депутат Верховной Рады

Зеленского обвинили в шантаже: с заявлением выступила депутат Верховной Рады

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к Штатам лишить виз украинских депутатов, не поддержавших сделку по минералам.

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