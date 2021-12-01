Омич отправился в колонию за плантацию конопли у себя дома

«По данным следствия, с февраля по июль 2021 года обвиняемый через Интернет купил семена конопли и создал в комнате квартиры специальные условия для посева и выращивания наркосодержащих растений», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
«По данным следствия, с февраля по июль 2021 года обвиняемый через Интернет купил семена конопли и создал в комнате квартиры специальные условия для посева и выращивания наркосодержащих растений», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
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