Участковые уполномоченные полиции в Ненецком автономном округе проводят с жителями беседы по профилактике мошенничества

Сотрудниками окружной полиции в целях профилактики, предупреждения совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств дистанционным способом, организованы профилактические мероприятия в рамках акции «Стоп, мошенник!».
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