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Бышовец: Принятое решение клубов расширить РПЛ не работает на развитие футбола в России

Бышовец: Принятое решение клубов расширить РПЛ не работает на развитие футбола в России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил идею расширить Российскую Премьер-Лигу. «Думаю, расширение РПЛ - неправильное решение.

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