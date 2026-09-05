Что такое футуризм и кто такие футуристы: разбираемся с экспертами

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это В живописи Художники-футуристы В других видах искусства Частые вопросы Главное Материал прокомментировали: Анастасия Крылова, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Московского государственного института культуры, член Московского союза художников и Творческого союза художников России; Ася Гасымова, филолог, редактор, литературный обозреватель, преподаватель профиля «Иллюстрация и комикс» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.