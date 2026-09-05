РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 274 подписчика

Что такое футуризм и кто такие футуристы: разбираемся с экспертами

Что такое футуризм и кто такие футуристы: разбираемся с экспертами

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это В живописи Художники-футуристы В других видах искусства Частые вопросы Главное Материал прокомментировали: Анастасия Крылова, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Московского государственного института культуры, член Московского союза художников и Творческого союза художников России; Ася Гасымова, филолог, редактор, литературный обозреватель, преподаватель профиля «Иллюстрация и комикс» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым