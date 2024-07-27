Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, назвал актом капитуляции молчание стран Европейского союза о взрыве газопроводов «Северный поток», который, по всей видимости, является терактом, совершённым по указанию американских властей.
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