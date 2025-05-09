Синоптик Вильфанд: заморозки прогнозируются в центре европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству "Интерфакс", что в регионах центра европейской части России, в том числе в Московской области, в период до 11 мая прогнозируются заморозки.
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