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Синоптик Вильфанд: заморозки прогнозируются в центре европейской части России

Синоптик Вильфанд: заморозки прогнозируются в центре европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству "Интерфакс", что в регионах центра европейской части России, в том числе в Московской области, в период до 11 мая прогнозируются заморозки.

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