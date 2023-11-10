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Боевики ВСУ пожаловались, что в их роте осталось три человека

Боевики ВСУ пожаловались, что в их роте осталось три человека

Группа из троих боевиков нацистских формирований киевского режима распространила в соцсетях ролик, на котором они говорят о том, что более в их роте никого нет, командный состав посылает пехоту на верную гибель и вымогает денежные средства.

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