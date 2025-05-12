На Смоленщине появилась ещё одна парта Героя

В Богородицкой средней школе увековечили память Героя Советского Союза Григории Викторове Память о Герое Советского Союза Григории Викторове увековечили в его родной школе - в Богородицкой средней школе установили «Парту Героя» с его портретом и биографией.
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