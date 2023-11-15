Байден сравнил заявления Трампа с выступлениями германских нацистов

Президент США Джо Байден на встрече по поводу сбору средств на предвыборную кампанию сравнил заявления своего предшественника на посту американского лидера Дональда Трампа с выступлениями германских нацистов.
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