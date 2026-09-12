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«Какие были времена»: Яна Рудковская показала архивные фото со свадьбы с Плющенко к 17-летию

«Какие были времена»: Яна Рудковская показала архивные фото со свадьбы с Плющенко к 17-летию

Яна Рудковская опубликовала в личном блоге архивные кадры со свадьбы с Евгением Плющенко — поводом стала 17-летняя годовщина торжества.

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