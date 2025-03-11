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Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 69, есть погибший

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 69, есть погибший

По словам мэра, силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 беспилотников, летевших на Москву.<p class="p1"><strong>Утром 11 марта средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву, общее их число достигло 69, <a href="https://t.

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