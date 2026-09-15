В Иванове укрытия обозначили табличками, а настоящие «бомбоубежища» сдают в аренду

С августа 2026 года в Иванове началась кампания по обозначению укрытий. На фасадах многоквартирных домов появляются таблички «Укрытие», а на дверях подвалов – листки с адресом и информацией о том, где хранятся ключи.
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