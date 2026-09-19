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10-11 нче сыйныфларда дәресләрнең минималь саны 2027 елның 1 сентябреннән артачак

10-11 нче сыйныфларда дәресләрнең минималь саны 2027 елның 1 сентябреннән артачак

2027 елның 1 сентябреннән 10-11 нче сыйныф укучылары өчен дәресләрнең минималь саны ике ел эчендә 2 312 сәгатькә җитәчәк.

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