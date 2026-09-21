Официанты и доставщики съедают бюджет

Почему услуги дорожают быстрее продуктов и непродовольственных товаров УСЛУГА НЕ ИМПОРТИРУЕТСЯ, ЕЕ НЕЛЬЗЯ ЗАКАЗАТЬ ИЗ КИТАЯ, И ПОЭТОМУ ВЕСЬ РОСТ ИЗДЕРЖЕК ЛОЖИТСЯ В ЦЕНУчитайте на monocle.