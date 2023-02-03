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Хуахин (WTA). 1/4 финала. Ван Синюй играет с Уотсон, Андрееску встретится с Костюк

Бьянка Андрееску сыграет с Мартой Костюк в четвертьфинале в Хуахине. Cетка турнира здесь. Thailand Open Хуахин, Таиланд 30 января – 5 февраля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 доллара Открытые корты, хард Четвертьфинал Ван Синюй (Китай)  Хизер Уотсон (Великобритания) 2:2 Дата проведения 3 февраля, 10.

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