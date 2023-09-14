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«Глава МИД» Тайваня: Возможно, Маск считает нормальным отключить Starlink для срыва атаки Украины против России

«Глава МИД» Тайваня: Возможно, Маск считает нормальным отключить Starlink для срыва атаки Украины против России

Двойные стандарты западной политики заводят в тупиковую ситуацию нередко и сам Запад. Так, США де-юре не признают независимость Тайваня, заявляя о территориальной целостности КНР.

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