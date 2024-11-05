Сейчас! Каждые десять минут ВС РФ наносят удар по Украине: Киев, Полтава, Харьков, Черкассы - взрывы!

Однако к вечеру погодные условия улучшились. Утром и ночью ракетные силы и ВКС наносили удары по различным целям в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях (все виды средств поражения), а также в Одесской области, Черкассах и Черкасской области, Чернигове, Житомире и Полтаве, а также в Киеве и его окрестностях, Каневе и Староконстантинове прилетали Герани, Герберы.