Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют в апелляционной палате

DUMITRU DORU/EPA/TASS Решение о продлении ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет опротестовано в апелляционной палате Кишинева, сообщает молдавский оппозиционный политический блок "Победа" в своем телеграм-канале.
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