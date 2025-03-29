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Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют в апелляционной палате

Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют в апелляционной палате

DUMITRU DORU/EPA/TASS Решение о продлении ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет опротестовано в апелляционной палате Кишинева, сообщает молдавский оппозиционный политический блок "Победа" в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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Eduard
Арест незаконен,обвинения фальшивые,как и сама власть!
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19 час.
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