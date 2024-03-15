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Дронами «Герань-2» поражён центр подготовки пилотов и ремонтная база ВС ВСУ в аэропорту Винницы

Дронами «Герань-2» поражён центр подготовки пилотов и ремонтная база ВС ВСУ в аэропорту Винницы

Вооруженные силы России в круглосуточном режиме почти без перерывов выявляют и уничтожают высокоточным оружием дальнего действия военные цели на Украине, тем самым все более обескровливания украинскую армию.

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