Дронами «Герань-2» поражён центр подготовки пилотов и ремонтная база ВС ВСУ в аэропорту Винницы

Вооруженные силы России в круглосуточном режиме почти без перерывов выявляют и уничтожают высокоточным оружием дальнего действия военные цели на Украине, тем самым все более обескровливания украинскую армию.
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