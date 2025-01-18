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Царьград

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Российские ВКС нанесли удар по КБ "Луч" в ответ на обстрелы Белгорода

Российские ВКС нанесли удар по КБ "Луч" в ответ на обстрелы Белгорода

Минобороны России сообщило об успешном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины, включая КБ «Луч».

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