Русская весна
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Русская весна

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У США нет «волшебного котелка» с деньгами для Украины, — Госдеп

У США нет «волшебного котелка» с деньгами для Украины, — Госдеп

У США нет «волшебного котелка», откуда можно было черпать деньги для Украины, если конгресс так и не принял решение о допфинансировании.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ага, вот о чем они мечтают: &quot;отбросить Россию&quot;. А опыт Шикльгрубера им ни о чем не говорит? Есть такая старая не очень приличная дворовая истина: широко шагаешь, смотри, штаны порвёшь. ПОТОМКИ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ, МОШЕННИКОВ, ВОРОВ И УБИЙЦ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АМЕРИКИ В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ: ИМ НИКОГО НЕ ЖАЛЬ И ОНИ НИКОГО НЕ УВАЖАЮТ. КРОМЕ СЕБЯ САМИХ
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