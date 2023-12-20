Леонтий Букштейн

Ага, вот о чем они мечтают: "отбросить Россию". А опыт Шикльгрубера им ни о чем не говорит? Есть такая старая не очень приличная дворовая истина: широко шагаешь, смотри, штаны порвёшь. ПОТОМКИ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ, МОШЕННИКОВ, ВОРОВ И УБИЙЦ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АМЕРИКИ В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ: ИМ НИКОГО НЕ ЖАЛЬ И ОНИ НИКОГО НЕ УВАЖАЮТ. КРОМЕ СЕБЯ САМИХ