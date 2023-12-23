В то время как наша страна готовится к президентским выборам, на Западе за нас все уже решили. Выборы в России «плохие», «нерукопожатные», «сфальсифицированные».
Президентские выборы в России под угрозой
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Александр Григоров
Ничего ...после нашей Победы эти крысы в очередь выстроятся на прием к ВВ Путину
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12 час.
Аршак Меликджанян
Слушайте, а нам не всё равно что там считают эти геи и педерасты?!, а вот интересно а почему мы признаём их легитимность?, может пора их всех послать на три буквы и пусть доказывают, что они достойны, чтобы с ними даже говорить, а про дела подумать после.........
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12 час.
виктор матвеев
Все правильно, только почему выборы под угрозой, да насрать нам на их мнения и непризнания, мы выбираем нашего президента а конкретно кого решит российский народ в марте следующего года.
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4 час.
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