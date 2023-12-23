Президентские выборы в России под угрозой

Аршак Меликджанян

Слушайте, а нам не всё равно что там считают эти геи и педерасты?!, а вот интересно а почему мы признаём их легитимность?, может пора их всех послать на три буквы и пусть доказывают, что они достойны, чтобы с ними даже говорить, а про дела подумать после.........