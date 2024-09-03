В Сбере рассказали о проблеме зависших рупий

Попов: проблему зависших рупий решили уже к концу 2023 года Заместитель председателя Сбербанка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов в интервью Reuters на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о проблеме зависших рупий.