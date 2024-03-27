Охотники Новосибирска начали оформлять электронные разрешения

В Новосибирской области стартовал весенний сезон охоты, который продлится с 16 апреля по 15 мая. Жители региона могут оформлять разрешения на охоту в электронном формате, что стало возможным благодаря интеграции с порталом Госуслуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии