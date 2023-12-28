В МЧС назвали правила безопасности при использовании гирлянд

При выборе и покупке гирлянд, в первую очередь, необходимо обращать внимание на наличие сертификатов соответствия, рассказал заместитель начальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве, главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров.
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