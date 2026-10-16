Юлия Савичева объявила, что разводится с мужем — музыкантом Александром Аршиновым. О личной драме 39-летняя певица рассказала 16 октября в личном блоге.
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