В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких областях Украины, включая Черниговскую, Киевскую и Винницкую, объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты, опубликованных 29 января украинским министерством цифровой трансформации.
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