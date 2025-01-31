В отношении главы Ахтубинского района Владимира Михеда возбуждено уголовное дело

Администрация муниципалитета просит не распространять информацию из неофициальных источников. Как сообщает телеграм-канал администрации Ахтубинского района, по информации Следственного управления по Астраханской области в отношении главы муниципалитета Владимира Михеда возбуждено уголовное дело.
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