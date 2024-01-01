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Кого и почему прислали к нашему Главе договариваться о мире

Кого и почему прислали к нашему Главе договариваться о мире

АМАРАНТ "Пора кончать? -А мы еще и не начинали!" Оказывается, прилетал "очень важный" человек.

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Комментарии
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Любовь Кузьмина
Это называется &quot;Сепаратные переговоры&quot;, которые Гиммлер пытался вести с англосаксами и договориться о совместной борьбе с Советами.Америкосы должны вести переговоры сами.Условия для переговоров озвучены в декабре 2021 года в известном требовании.Что тут непонятного? Что, Путин должен вилять хвостом перед Назарбаевым? И кем он после этого будет?
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7 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Много войск в наше время не обязательно держать на той Украине. Хватило бы и частей Росгвардии.Сейчас время другое и наши ракеты летают далеко и точно! Кстати, когда тайный агент Запада Горбачев принял решение о выводе ГСВГ из ГДР, то руководство ГДР слезно просило этого ублюдка, оставить хотя-бы пару советских дивизий на их территории.Они брались полностью содержать эти дивизии за свой счет.Даже такое небольшое количество войск, не позволило бы НАТО двигаться на Восток, так как было бы чревато для них.
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7 час.
Elena Dmitrieva
Море у хохлоебов отберём, тогда и послать их можно . Территорию нашу освободите, свиньи.
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7 час.

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