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Не кофе пить: Крючков рассказал о приплывшем в Ялту с Украины

Не кофе пить: Крючков рассказал о приплывшем в Ялту с Украины

В Ялте идет операция по разминированию безэкипажного катера (БЭК), жителей и гостей города попросили срочно покинуть район Приморского парка.

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