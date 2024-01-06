Ударившего ножом подростка на Авиационной улице заключили под стражу

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии и поместили в реанимацию. В Петербурге суд на два месяца арестовал Ленара Гайнетдинова, обвиняемого в покушении на убийство подростка в Московском районе.
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