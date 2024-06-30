“Он не мог сделать глоток воды”, – через какие муки проходил Вячеслав Зайцев перед уходом из жизни

Вячеслав Зайцев. Фото 30 апреля 2023 года умер известный модельер Вячеслав Зайцев. В последние дни своей жизни он находился в больнице, куда его доставили с внутренним кровотечением, вызванным язвой желудка.
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