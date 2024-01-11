Школьники посетили храмы г. Бобруйска.

В период зимних каникул в рамках сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Министерством образования Республики Беларусь, Бобруйской епархией и Бобруйским городским исполнительным комитетом методистами духовно-просветительского центра Георгиевского храма г.
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