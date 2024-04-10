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CNN узнал о возможном запрете в США продуктов «Лаборатории Касперского»

CNN узнал о возможном запрете в США продуктов «Лаборатории Касперского»

Администрация президента США Джо Байдена собирается издать указ, который запретит американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение (ПО), созданное «Лабораторией Касперского» из соображений национальной безопасности.

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