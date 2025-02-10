Трамп анонсировал пошлины в 25% на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины в размере 25% на весь импорт стали и алюминия. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
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