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Judge holds NYC in contempt over 'grave' prison conditions on Rikers Island, is 'inclined' to a federal takeover

Judge holds NYC in contempt over 'grave' prison conditions on Rikers Island, is 'inclined' to a federal takeover

A judge ruled New York City is now in contempt over "grave" conditions at the Rikers Island prison complex, with a federal takeover of the system now seen increasingly as likely in a years-long legal battle.

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