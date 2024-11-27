Judge holds NYC in contempt over 'grave' prison conditions on Rikers Island, is 'inclined' to a federal takeover

A judge ruled New York City is now in contempt over "grave" conditions at the Rikers Island prison complex, with a federal takeover of the system now seen increasingly as likely in a years-long legal battle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии