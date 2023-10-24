«Девушки, которых я считаю красивыми, мои возлюбленные»: фрагмент книги «Она и ее кот»

Недавно в издательстве АСТ вышла книга «Она и ее кот», написанная по мотивам одноименного аниме. С короткометражки в 1999 году, посвященной трогательным отношениям девушки и подобранного котенка начался творческий путь Макото Синкая, который создал пятиминутный мультфильм при помощи компьютера практически в одиночку.