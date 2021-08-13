Школа не за горами: россияне начали закупаться канцелярией раньше обычного

В среднем собрать ребенка в школу обойдется российской семье в 13 тысяч рублей.Повышенный спрос на канцелярские товары в этом году зафиксировали раньше обычного — родители начали готовить школьников к новому учебному году уже с начала августа.
В среднем собрать ребенка в школу обойдется российской семье в 13 тысяч рублей.Повышенный спрос на канцелярские товары в этом году зафиксировали раньше обычного — родители начали готовить школьников к новому учебному году уже с начала августа.
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