Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вылитый литой
    контроль после 16 млн.га............«Своих не бросаем...
  • вылитый литой
    слава богу открыли глаза после спячки......Трутнев: пожары в...
  • Степан Пленкин
    пудрят мозги Народу (голосуйте за едим россию) Всё против Народа#ВыбираемВместе: ...

Школа не за горами: россияне начали закупаться канцелярией раньше обычного

Школа не за горами: россияне начали закупаться канцелярией раньше обычного

В среднем собрать ребенка в школу обойдется российской семье в 13 тысяч рублей.Повышенный спрос на канцелярские товары в этом году зафиксировали раньше обычного — родители начали готовить школьников к новому учебному году уже с начала августа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх