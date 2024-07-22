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На Ямале «Газпром нефть» провела фестиваль эковолонтерства

На Ямале «Газпром нефть» провела фестиваль эковолонтерства

Участниками стали горожане и сотни нефтяников в Ноябрьске и Муравленко. По итогам субботника вокруг производственных площадок и на общественных территориях стало чище на 200 килограммов макулатуры и более 60 килограммов пластика.

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